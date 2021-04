Artsen verwijderen 209 magneetballetjes uit maag peuter

In Rusland hebben artsen 209 magneetballetjes uit de maag van een peuter verwijderd.



Artsen uit Moskou verwijderden de ballen 1 voor 1 met een endoscopisch apparaat, nadat de ouders bloedsporen in de ontlasting van het jongetje hadden ontdekt.



De 2-jarige jongen had de balletjes ruim twee maanden geleden ingeslikt, meldt The Sun.



Volgens de artsen zijn de balletjes tijdig ontdekt, omdat die intussen scherpe punten hadden ontwikkeld die zijn maag zouden doorboren.

