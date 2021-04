Australische seksuele voorlichting slaat plank volledig mis

'Wil je een slokje van mijn milkshake?', vraagt een meisje aan een jongen. Vervolgens smeert ze het drankje – ongevraagd – in zijn gezicht. Volgens het Australische ministerie van Onderwijs moet zo'n video jongeren leren over onvrijwillige seks. Experts vinden het bizar: 'Het beestje wordt niet bij de naam genoemd'.De Australische regering komt met een wel heel opvallende campagne om jongeren seksueel voor te lichten. Honderden video's, gepubliceerd op het online platform The Good Society, moeten 14- tot 17-jarigen leren over seksualiteit. De campagne zorgde de afgelopen dagen voor felle kritiek in Australië en gaat viral op sociale media.De reden? Het woord 'seks' komt in geen van de video's voor. In plaats daarvan worden er metaforen gebruikt om jongeren te leren over seksualiteit. Zo is er de video van het meisje dat een milkshake in het gezicht van een jongen smeert. Het zou uit moeten beelden hoe iemand seksueel misbruikt wordt.Of er is een video van een meisje dat bang is om in de zee te zwemmen vanwege alle haaien. Volgens The Good Society zou dat betekenen dat ze bang is om een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) op te lopen, of zwanger te worden.Australische experts noemen de campagne 'bizar'. Jacqui Hendriks, expert op het gebied van seksualiteit, vindt dat de video's omzeilen waar het werkelijk om gaat. "Alsof je over seks wilt praten, zonder over seks te praten", zegt ze.Sharna Bremner, die zich inzet voor slachtoffers van verkrachting, vindt dat de voorlichtingscampagne 'een ongelooflijk ernstig probleem bagatelliseert'. Ook neemt het jongeren niet serieus: "Het onderschat wat ze al weten."Een ander punt van kritiek zijn de ouderwetse beelden die zijn gebruikt voor de video's. Zo zijn er referenties naar de film de Titanic (24 jaar geleden uitgebracht) en de tv-serie X-Files (20 jaar geleden uitgezonden).De Australiër van het jaar, Grace Tame, die zelf seksueel werd misbruikt, zegt dat de campagne 'op zoveel manieren enorm problematisch is'. "Het gaat niet serieus in op de ervaringen van slachtoffers, het biedt geen oplossingen en er is geen enkele nuance."Het Australische ministerie van Onderwijs zegt dat de campagne is gemaakt in samenwerking met experts. Maar de deskundigen waar de BBC en The Guardian mee sprak zeggen niet benaderd te zijn. "Ik vraag me af of er íemand bij deze campagne betrokken is die ooit ook maar een 17-jarige heeft ontmoet", zegt Bremner.