Kroegeigenaar weigert politicus binnen te laten: Je hebt gefaald

Labourleider Keir Starmer had zich een bezoek aan een kroeg in het Engelse Bath waarschijnlijk heel anders voorgesteld. Een woedende kroegeigenaar bijt hem toe dat hij het land in de kou heeft laten staan en is zo boos dat hij weigert de politicus in zijn pub toe te laten.

Reacties

Een kouwe douche in Bath.

