Kat op heterdaad betrapt tijdens drugssmokkel

De Panamese politie heeft afgelopen vrijdag een schattige smokkelaar onderschept op diens route naar de gevangenis: een pluizige witte kat verborg drugs in een buideltje dat rond zijn nek hing.



De kat werd onderschept buiten de gevangenismuren van Nueva Esperanza in de Caraïbische provincie Colon, ten noorden van hoofdstad Panama City. De gevangenis in kwestie herbergt meer dat 1.700 gedetineerden.



In de buidel vervoerde de kat enkele ingepakte pakketjes wit poeder, bladeren en plantaardig materiaal, aldus het hoofd van het penitentiair systeem in Panama. Wellicht gaat het om cocaïne, crack en marihuana.



De anti-drugbrigade van Colon heeft een onderzoek ingesteld naar de praktijk. Gevangenen komen wel vaker creatief uit de hoek om drugs de gevangenis binnen te smokkelen. Zo heeft de Panamese politie in het verleden al postduiven onderschept die drugs vervoerden. Handlangers buiten de gevangenismuren belasten de dieren op één of andere wijze met een drugspakket, waarna ze door de gedetineerden gelokt worden met voedsel. De laatste jaren worden ook drones ingezet bij de drugssmokkel.



Wat het lot van de ‘smokkelkat’ betreft: die werd inmiddels overgebracht naar een asiel, waar het beestje geadopteerd kan worden door een baasje met betere bedoelingen.

Reacties

23-04-2021 14:18:03 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.212

OTindex: 3.082

Krijgt de kat nou ook een strafblad?

23-04-2021 14:39:30 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.248

OTindex: 7.141

White cat. Dat is weer eens wat anders dan white horse

