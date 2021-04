Kirgizië promoot dit gevaarlijk natuurproduct als middel tegen corona

Kirgizië promoot een giftig wortelextract als een heilzaam middel tegen COVID-19, terwijl een nieuwe coronagolf woedt in het Centraal-Aziatische land. Dat bericht de Singaporese krant The Straits Times. De minister van Volksgezondheid stelde de ‘remedie’ vorige week vrijdag voor tijdens een persconferentie.



Op een persconferentie nam de Minister van Volksgezondheid, Alimkadyr Beishenaliyev, voor de ogen van de journalisten slokjes van een brouwsel dat extracten van de aconietwortel bevat. Hij beschreef de ‘heilzame eigenschappen’ van het middel. Aconietwortel wordt wel degelijk in de traditionele geneeskunde gebruikt, ook al staat het te boek als zeer giftig.



“Het is niet schadelijk voor de gezondheid”, zei Beishenaliyev nadat hij had genipt. “Je moet het heet drinken, en binnen twee of drie dagen verdwijnt het positieve PCR-testresultaat en wordt de persoon onmiddellijk beter.”



Beishenaliyev beweerde dat president Sadyr Zjaparov ‘duizenden mede-gevangenen’ succesvol had behandeld met het middel, toen die net voor zijn presidentschap een gevangenisstraf van 11 jaar uitzat wegens het kidnappen van een lokale ambtenaar. Vorig jaar in oktober werd Zjaparov bevrijd uit de gevangenis, te midden onlusten over vermeende verkiezingsfraude. Op 28 januari van dit jaar werd Zjaparov ingezworen als president.



De autoriteiten meldden dat een derde coronagolf op gang komt in het Centraal-Aziatische land van 6,5 miljoen inwoners. In de aanloop naar de persconferentie met de wortel plaatste president Zjaparov een video op Facebook. Daarin was te zien hoe zijn ‘wondermiddel’ werd gebotteld. Facebook heeft de video intussen verwijderd wegens ‘desinformatie’.



De Wereldgezondheidsorganisatie heeft inmiddels kritiek geuit op de promo-acties van Kirgizië: “Een geneesmiddel dat geen klinische proeven heeft ondergaan, kan niet worden geregistreerd en aanbevolen voor algemeen gebruik door de bevolking”, aldus de WHO.

Ik denk dat het een uitstekend middel tegen Corona is. Zó giftig dat de mensen eraan overlijden. En dooie mensen worden niet meer ziek. Toch?

@Mamsie : Geen van zijn medegevangenen testte daarna nog positief op corona. Nee, ze hoeven ook nooit meer ergens op getest te worden.

