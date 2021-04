Niemand achter het stuur bij dodelijk ongeluk met Tesla in VS

Een Tesla Model S is afgelopen weekend tegen een boom gebotst in Spring, in de Amerikaanse staat Texas. Twee passagiers lieten daarbij het leven. Opmerkelijk: volgens de lokale politie zou er niemand achter het stuur gezeten hebben.



De Tesla crashte tegen een boom en vloog in brand. Brandweerlieden waren uren in de weer met het blussen van het verhakkelde wrak. Volgens sommige bronnen nam de brandweer contact op met Tesla om te achterhalen hoe de vlammen het best te bedwingen. Een brandende elektrische auto is veel moeilijker te blussen dan een conventionele auto, en de bluswerken vereisen veel meer water.



Nog opmerkelijker: volgens het voorlopige onderzoek zou er niemand achter het stuur gezeten hebben, zo verklaarde de politie tegenover nieuwszender KPRC 2. Het ene slachtoffer werd aangetroffen op de voorste passagierszetel, het andere op de achterbank.



Tegenover The New York Times verklaarden de autoriteiten dat de partners van de slachtoffers minuten voor het ongeluk een gesprek opgevangen hadden waarin beide mannen – 59 en 69 jaar oud – zeiden een ritje te willen maken met de Tesla. Ze waren daarbij van plan om de Autopilot-functie in te schakelen (de automatische piloot, zeg maar).



Tesla verkoopt geautomatiseerde rijsystemen bij zijn auto’s onder de noemers Autopilot en Full Self-Driving (FSD). Belangrijke kanttekening daarbij: Autopilot en FSD zijn vooralsnog niet in staat om in alle rij-omstandigheden de volledige controle over het voertuig te bewaren. De functies vereisen dus nog steeds de aandacht van de chauffeur en zijn niet 100% autonoom.



Desalniettemin delen tal van Tesla-fanatici en influencers video’s op sociale media waarin automobilisten de controle over hun Tesla volledig overlaten aan de automatische piloot. Zo is te zien hoe de chauffeur slaapt achter het stuur, of hoe er zelfs helemaal niemand achter het stuur zit.



Saillant detail: enkele uren voordat het nieuws over de Tesla-crash in Spring bekend raakte, pochte Tesla-CEO Elon Musk op Twitter dat “een Tesla met ingeschakelde Autopilot-functie 10 keer minder kans maakt om betrokken te zijn bij een ongeluk dan een doorsnee voertuig”.

Reacties

23-04-2021 10:26:30 Mamsie









Gruwelijk!! Wat een afschuwelijke manier om dood te gaan.

Teruggevonden als sintels op de verkeerde stoelen of wat daar van over is.

23-04-2021 10:38:54 KhunAxe













Maar dan nog, hoe kún je zo ontzettend roekeloos zijn om niet eens achter het stuur te gaan zitten!?



Spelen met de autopilot kan ik nog wel begrijpen, maar je blijft achter het stuur zitten én je blijft opletten zodat je in geval van nood kunt ingrijpen! Vliegtuigpiloten gaan ook geen tukkie doen als de autopilot aanstaat.. Nou ja, normaliter dan..



Wat dom, wellicht had men het ongeluk kunnen vermijden.. Hopelijk was de crash op zich voldoende om de beide mannen te doden of in ieder geval bewusteloos te maken. Levend verbrand worden staat hoog op mijn lijst van hoe niet te stervenMaar dan nog, hoe kún je zo ontzettend roekeloos zijn om niet eens achter het stuur te gaan zitten!?Spelen met de autopilot kan ik nog wel begrijpen, maar je blijft achter het stuur zitten én je blijft opletten zodat je in geval van nood kunt ingrijpen! Vliegtuigpiloten gaan ook geen tukkie doen als de autopilot aanstaat.. Nou ja, normaliter dan..Wat dom, wellicht had men het ongeluk kunnen vermijden..

23-04-2021 10:49:39 Emmo









Quote:

Een brandende elektrische auto is veel moeilijker te blussen dan een conventionele auto, en de bluswerken vereisen veel meer water. Ik heb eens een artikeltje gelezen waarin gesteld werd dat de enige methode is de auto in een badkuip te gooien waar de hele auto inpast.



Duidelijk moge zijn dat de techniek minder volwassen is dan zowel de advertenties erover als de gebruikers ervan. Ik heb eens een artikeltje gelezen waarin gesteld werd dat de enige methode is de auto in een badkuip te gooien waar de hele auto inpast.Duidelijk moge zijn dat de techniek minder volwassen is dan zowel de advertenties erover als de gebruikers ervan.

