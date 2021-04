Man woont ruim een week lang met rottend lijk moeder

Een 54-jarige man uit New Dehli (India) die worstelde met zijn mentale gezondheid, heeft ruim een week met het ontbindend lijk van zijn moeder gewoond.



De politie zegt dat er sprake was van een natuurlijke dood, schrijft Ary News.



De man woonde alleen met zijn hoogbejaarde moeder in de ouderlijke woning.



Hij had geen baan, was alcoholist en had mentale problemen, zegt de politie.

Reacties

23-04-2021 03:29:08 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.076

OTindex: 84.439

Wat ben je stil mamma, je zegt niks, ben je boos op me?

Omdat ik gezegd heb dat je niet lekker ruikt en nodig eens onder de douche moet gaan?

