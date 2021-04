Vrouw wil trouwen met 93 jaar oude kandelaar

De Britse Amanda Liberty (35) heeft een extreme fascinatie voor antieke kandelaars en kroonluchters.Liberty liet jaren geleden haar achternaam veranderen, omdat ze smoorverliefd was geworden op een kleine replica van het Vrijheidsbeeld, schrijft Lad Bible.Liberty komt openlijk uit voor haar warme gevoelens voor de 93 jaar oude hanglamp en is ze van plan in het huwelijksbootje te stappen met haar ‘geliefde’.De alleenstaande vrouw kreeg jaren geleden de diagnose objectum-seksualiteit (OS), wat inhoudt dat ze daadwerkelijk intieme gevoelens heeft voor een voorwerp.