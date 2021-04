Doortrapte marechaussee 4 maanden de cel in voor oplichten reizigers

Een onderofficier van de marechaussee is veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf omdat hij nietsvermoedende reizigers op Schiphol geld aftroggelde. Dat deed hij onder een valse naam, om ontdekking te voorkomen. Hij is in hoger beroep gegaan tegen zijn straf, laat zijn advocaat Sébas Diekstra weten na vragen van RTL Z.



De marechaussee is verantwoordelijk voor het controleren van reizigers die het land via Schiphol binnenkomen. De oplichterspraktijken van de man kwamen aan het licht nadat twee opgelichte Argentijnen zich hadden gemeld bij hun ambassade.



In totaal klopte de man 4.500 euro uit de zak van vijf verschillende reizigers. Dat deed hij op een heel doortrapte manier. De man ging in september 2019 buiten werktijd naar de luchthaven, waar hij zich vervolgens voordeed als chief immigration.

Gebruikmakend van zijn valse status nam hij reizigers van buiten Europa apart in een kantoor, waar hij hen wijsmaakte dat er iets niet in orde was met de reisverzekering. Tegen een Colombiaanse man zei hij dat de minimale dekking van de reisverzekering te laag was. Die minimale dekking is 30.000 euro volgens de site van immigratiedienst IND, maar volgens de marechaussee-onderofficier was de eis 60.000 euro en voldeed de 50.000 euro dekking van het slachtoffer niet.



Vervolgens toonde de oplichter zich van zijn menselijke kant, en vertelde hij de Colombiaan dat hij wel een uitzondering kon maken. Dan moest de man alleen wel alsnog een boete van 500 euro betalen. Dat deed de man, nadat zijn moeder via Western Union 500 euro naar hem had overgemaakt.



In ruil voor het geld kreeg het slachtoffer een document mee waarmee hij kon bewijzen dat hij alsnog was toegelaten. Om ontdekking van de fraude te voorkomen, ondertekende de militair het document met de namen en dienstnummers van verzonnen collega's. Het stempelen van de documenten deed hij met stempelnummers die niet tot hem te herleiden waren.



Een ander bewijs van het 'bedrieglijk' handelen is volgens de militaire rechtbank dat de man een slachtoffer met een pinapparaat dat niet werkte liet betalen. Met deze 'listige kunstgreep' zorgde de militair ervoor dat er met cash werd betaald. Dat geld gebruikte hij vervolgens voor 'zijn eigen plezier', staat in het vonnis dat gisteren werd gepubliceerd.



De oplichting en vervalsing zijn 'zeer ernstige feiten', oordeelt de militaire kamer, waar de man werd berecht. Het vertrouwen van reizigers is 'grovelijk geschaad'. Daardoor heeft niet alleen de reputatie van de Koninklijke Marechaussee een deuk opgelopen, maar ook die van Nederland.



Voorbeeldfunctie

Dat de man een hogere rang had, wordt hem nog eens extra kwalijk genomen door de rechters. Hij had daarmee een voorbeeldfunctie en moest juist corruptie voorkomen.



Als verzachtende omstandigheden hebben de rechters meegewogen dat hij geen strafblad had en is ontslagen door de marechaussee. De rechters veroordeelden hem tot acht maanden cel, waarvan hij er vier sowieso moet uitzitten, zoals het openbaar ministerie ook had geëist.



Hij krijgt een proeftijd van 3 jaar, als hij daarin nog eens de fout ingaat, moet hij de rest van z'n straf ook uitzitten. Die 'stok achter de deur' is volgens de rechters nodig als drukmiddel om te voorkomen dat de man weer in de fout gaat. Die kans is volgens de rechters aanwezig vanwege de 'omvangrijke schuld' van de man.



Hoger beroep

De man zelf is het niet eens met zijn straf en is daarom in hoger beroep gegaan, laat hij weten via zijn advocaten Sébas Diekstra en Nadia Amine. "Cliënt is doordrongen van de ernst van de feiten. De schaamte voor zijn handelen heeft bij hem zelfs geleid ernstige psychische klachten", aldus Diekstra.



Volgens zijn advocaat begrijpt de man wel dat 'een stevige straf op zijn plaats is' maar wordt ook zijn gezin ernstig getroffen als hij echt de cel in moet. "Hij hoopt dat het hof clementie toont", laat de advocaat weten.

22-04-2021 16:39:53 Grouse

Ik denk dat de onderbouwing van het vonnis in orde is. Zo iemand heeft een voorbeeldfunctie en kan het aanzien van de marechaussee en van Nederland schaden.

Alleen de straf vind ik dan weer aan de magere kant.

Ik zou er een voorstander van zijn om de vier maanden effectief te handhaven maar bij recidive niet de rest maar een verdubbeling van de strafmaat toe te passen.



