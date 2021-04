21-jarige student krijgt hartaanval na consumptie 4 blikjes energiedrankjes dagelijks voor 2 jaar

Een 21-jarige student kreeg een hartaanval nadat hij dagelijks 4 blikjes energiedrankjes gedurende de afgelopen 2 jaar dronk.



Hij belandde op de Intensive Care Unit en was niet in staat om zijn studie af te ronden, schrijft Sky.



De student uit Londen (VK) leed vooraf aan de hartaanval vier maanden lang aan kortademigheid en extreem gewichtsverlies.



Hij bracht 58 dagen in het ziekenhuis, inclusief een periode op de ICU, en moest een niertransplantatie ondergaan, nadat artsen ontdekten dat behalve zijn hart ook zijn nieren waren aangetast.



Uit onderzoek blijkt nu dat de consumptie van slechts één hoeveelheid energydrink van 0,7 liter (bijna drie blikjes van 25 centiliter of ruim twee van 33 cl) de bloedvaten enorm vernauwt.



Die vernauwing is wat energiedrankjes gevaarlijk maakt, geloven diverse experts. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat overmatige consumptie van energiedrankjes kan leiden tot cardiovasculaire problemen.



Daaronder hartritmestoornissen en in zeldzame gevallen hartaanvallen, beroertes, toevallen en plotseling sterven.

Reacties

22-04-2021









Hoewel niet met name genoemd neem ik aan dat hier Red Bull en aanverwante artikelen bedoelt worden. Ik drink die zooi nooit, smerig spul

22-04-2021









@KhunAxe : Ik begrijp niet dat zulk spul verkocht mag worden. En nog minder dar er op tv gewoon reclame voor gemaakt mag worden. Bed Rull geeft je vleugels! Ja,als engeltje misschien....😠

22-04-2021









Een vriendin van me had dagelijks een vriendje van haar zoon over de vloer. Deze puber leefde ook op energiedrankjes. (De goedkope van Aldi.) Later hoorde ik van zijn moeder dat hij zonder slaappillen niet kon slapen.

