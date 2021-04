Zijn gitaar van stempotloden is klaar! En Viktor uit Hoogezand gaat er nóg een maken, dit keer voor het goede doel

Potloden zagen, in een mal zetten, gieten met epoxyhars, frezen, schuren, figuurzagen, nog een keer frezen, solderen en afmonteren. Oh, en afstellen natuurlijk. Viktor Mei uit Hoogezand heeft er 55 werkuren ingestoken en nu is-ie klaar: zijn gitaar van stempotloden.De gitaar - model Telecaster - is gemaakt van 3100 rode potloden die bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart gebruikt zijn. Nadat hij zijn plan bekend maakte - en het door diverse media werd opgepikt - stroomden de potloden bij Mei binnen. In totaal ontving Mei 8500 stempotloden. 'Overweldigend gaaf' zoals hij het zelf omschrijft. ,,Er zijn zo ontzettend veel mensen zo attent geweest om één of meerdere potloden op te sturen en daarbij ontzettend lieve kaartjes te sturen."Mei wil deze gitaar laten 'touren' door het land en hem aan zoveel mogelijk belangstellenden laten zien. ,,Ik ben ontzettend blij met het resultaat!"Veilen voor Vereniging van HuntingtonDe amateurgitaarbouwer heeft dus genoeg potloden ontvangen om nóg een gitaar te maken. Dat is dan ook het plan. In samenwerking met Jan Willem Roodbeen van het Radio2-programma Jan Willem Start op is bedacht om een tweede gitaar te bouwen, en die te veilen. De opbrengst hiervan is bestemd voor Vereniging van Huntington. Mei: ,,Ik vind dit een erg mooi doel." De ziekte van Huntington is een hersenziekte.