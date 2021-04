Kunstenaar neemt lockdown wel héél letterlijk: sluit zichzelf jaar op (en wil het zelfs langer volhouden)

Tim C. Inzana neemt het begrip ‘lockdown’ nogal letterlijk: de 34-jarige Amerikaan sloot zichzelf op nieuwjaarsdag 2021 op in een hut, en is er sindsdien niet meer uitgekomen. De kunstenaar is van zin om een jaar lang in totale lockdown te leven, maar voor de juiste prijs is hij zelfs bereid om zijn zelfverklaard ‘experiment’ tot tien jaar vol te houden. Zijn lockdownleven is integraal te volgen via een livestream , die non-stop aan staat.Zijn huidig experiment loopt naar eigen zeggen nog tot 1 januari 2022. Maar in de naam van de kunst is Inzana bereid om zich tot tien jaar op te sluiten, terwijl hij kunst maakt in zijn verblijfplaats. Een livestream die uitgezonden wordt op het livestreamingplatform Twitch registreert de klok rond de lockdownstrapatsen van Inzana.De moderne ‘hut’ is gelegen op het familiedomein van de man en is uitgerust met een bed, keuken en badkamer (en een internetverbinding, uiteraard). Voor zijn beslissing om het project aan te vatten ging hij niet over één nacht ijs: hij wisselde maandenlang van gedachten met vrienden en familie, voordat hij zijn intrek nam. Naar eigen zeggen steunt zijn verloofde hem en bezorgt ze zijn boodschappen via een raam.Het project dient in de eerste plaats om zijn kunst te promoten. Voor vijf miljoen dollar blijft hij vijf jaar langer in de kamer. In ruil biedt hij twintig kunstwerken aan, die hij gedurende die periode gecreëerd zal hebben. Voor tien miljoen blijft hij tien jaar opgesloten in de kamer, en slechts één exclusieve koper krijgt zijn kunst.Maar de man biedt ook een alternatief aan: als hij 7.000 volgers bereikt op Twitch, trekt hij de bovenstaande aanbiedingen in en verlengt hij zijn huidig experiment tot wel vijf jaar – zolang het aantal volgers niet onder de kaap van de 7.000 zakt. Hij belooft om elke maand één van zijn kunstwerken op te sturen naar willekeurige abonnees. Een abonnement op zijn kanaal kost 4,99 dollar per maand. Op 12 april had de man 102 zulke abonnementen verkocht.Inzana maakt zijn kunst met lasers. Naar eigen zeggen maakt hij “gelaagde perspectiefkunst”, door materialen zoals acryl of aluminium op zo’n manier te snijden en te stapelen dat ze een 3D-sculptuur vormen.