Huh, wat doet dat vliegtuig in die tuin naast de N35 bij Raalte?

Het is een bijzonder gezicht. Dat vliegtuig in die tuin naast de N35, vlakbij kruispunt Bos. Maar wat doet dat ding daar? Een vraag die veel automobilisten in de file voor de verkeerslichten van Raalte bezighoudt.Het was geen noodlanding en ambities om een vliegveld te beginnen, heeft hij ook niet, vertelt Peter van den Belt. Hij kocht het zweefvliegtuig grofweg twee weken geleden. “Mijn vrouw verklaart me voor gek.”'Eigenlijk aangeschaft als 1-aprilgrap'“Hij is verder helemaal compleet”, vertelt Van den Belt terwijl hij naar het zweefvliegtuig loopt. “Behalve de meters. Die missen. Er zal wel één en ander moeten gebeuren voordat hij de lucht in kan.”“Ik heb dat ding eigenlijk aangeschaft als 1-aprilgrap. Maar die datum hebben we niet gered”, lacht Van den Belt. “Ik zag hem staan op Marktplaats en heb hem wel gekocht. Het is een dingetje voor de handel. Ik wil hem eigenlijk verkopen.”'Mijn vrouw verklaart me voor gek'En zo had Van den Belt in het verleden al meer bijzondere vervoermiddelen in de tuin langs de N35 staan. “Ik ben een persoon die gewoon gekke dingen opkoopt. Ik heb een beetje een tic voor rare dingen.”“Mijn vrouw verklaart me voor gek. Mijn collega’s en mijn familie verklaren me voor gek. Ik ben ook een beetje gestoord, prettig gestoord. Ik zie alleen het voorplezier al; het ophalen, het in elkaar zetten, er in zitten met zijn tweeën. Dat is zo veel waard.”Uiteindelijk wil Van den Belt het vliegtuig verkopen. Haast heeft hij echter niet. “Voor hetzelfde geld staat hij hier een jaar. Maar het kan ook zijn dat er volgende week iemand komt die zegt: ik vind het leuk zo’n dingetje. Ik zie het wel. Het is gewoon fun.”'We kunnen hem zelfs brengen'Als grap en voor de handel dus. Maar wat moet dit geintje dan kosten? “Mijn goal is dat ik er zo’n 2.500 euro voor krijg. We kunnen hem zelfs brengen. Niet iedereen heeft zo’n grote aanhanger.”