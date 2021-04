Levensgevaarlijke granaat uit De Lutte blijkt meegenomen door nietsvermoedende wandelaars

De levensgevaarlijke granaat waar de politie sinds gistermiddag naar op zoek was, blijkt te zijn meegenomen door een ouder stel uit Enschede. De twee hadden geen flauw idee dat het explosief op scherp stond. Vanochtend heeft de politie de granaat veilig gesteld en hij is inmiddels tot ontploffing gebracht.

De granaat was door de oorspronkelijke vinder op een bankje bij het uitzichtpunt aan de Duivendalweg gelegd, waarna de man vanuit huis een melding bij de politie had gedaan. Aan de foto kon de politie met redelijke zekerheid stellen dat de granaat op scherp stond.



Het oudere stel dat aan het wandelen was, vond de granaat op het bankje en heeft het in een jas gewikkeld om mee naar huis te nemen. Vanochtend hoorde de man in het programma Klaar Wakker op Radio Oost de oproep, waarop hij geschrokken de politie belde. Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werden vanuit Nijmegen opgetrommeld om de granaat veilig te stellen en tot ontploffing te laten brengen.



Het gaat om een brisantgranaat die springstof bevat en bij explosie effectief is tot op zestig à zeventig meter. De roestbruine granaat is veertig centimeter lang en heeft een doorsnede van 12,5 centimeter.



Volgens de EOD stond in de buurt van het bankje in de Tweede Wereldoorlog luchtafweergeschut, waarmee Duitsers vijandelijke vliegtuigen konden neerhalen. Het zou kunnen gaan om een exemplaar dat niet is afgeschoten in de oorlog. Een ander scenario is dat het wel is afgeschoten, maar niet is ontploft. De granaat is op Zuidkamp, de voormalige legerplaats op Vliegbasis Twenthe, tot ontploffing gebracht.

