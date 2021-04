Zestig jaar oude eik in Haaksbergen omgezaagd vanwege zendmast van illegale zender

In Haaksbergen is een decennia oude boom door onbekenden omgezaagd. In de eik zat een zendmast van een illegale zender.

Afgelopen week trof een boa van Natuurmonumenten de omgezaagde boom aan. De eik stond al zo'n zestig a zeventig jaar in een bosperceel dichtbij het Rutbekerveld.



Sinds enige tijd was in de boom een zendmast van een illegale zender gemonteerd, zonder toestemming van Natuurmonumenten. Daar was zichtbaar veel moeite voor gedaan, meldt de politie. Het zenden vanaf dit soort locaties is populair, omdat de kans groot is dat een boete ontlopen wordt. Bij uitzenden vanaf particulier terrein kan de eigenaar een fikse boete krijgen.



Na het omzagen van de boom is de zendmast gedemonteerd en meegenomen, de daders zijn onbekend. Natuurmonumenten heeft aangifte gedaan en de politie spreekt van een 'zinloze vernieling'.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: