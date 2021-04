Anti-vaccinatieflyers aangetroffen in rugtassen basisschoolleerlingen Emmen

Op een basisschool in de gemeente Emmen zijn anti-vaccinatie en anti-testpamfletten aangetroffen bij leerlingen. Op de pamfletten staan onder meer de tekst 'Ik mag niet worden getest of gevaccineerd. Mijn ouders hebben daar GEEN toestemming voor gegeven.' Op het andere A4-papier staat informatie over anti-coronavirus-websites en een QR-code.



"Wij troffen dit gisteren in de schooltas van onze 7-jarige dochter aan", vertelt één van de ouders, die anoniem wil blijven. "Dit is bizar. En wij zijn ook wel redelijk pissig."



Hoe de pamfletten verspreid zijn, is niet bekend. "Mijn dochter vertelde dat ze het van een ander kindje had gekregen. Dat een ouder het in de tassen heeft gestopt van de kinderen, is onlogisch, want zij mogen de school niet eens binnenkomen."



Om welke basisschool het gaat, wil de ouder niet zeggen. "Hier vloeit verder gelukkig niets uit, want er wordt op school niet getest en gevaccineerd. Maar ik wil andere ouders waarschuwen van: check de tas van je kind eens. We hebben het gemeld op school en ik neem aan dat zij dit verder oppakken."





Reacties

21-04-2021 14:30:17 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.214

OTindex: 7.117

QR-code zal in dit geval wel een Qanoncode zijn.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: