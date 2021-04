Kraaien leggen eieren op grote hoogte in handschoen van hijskraanmachinist

Henk Greebe uit Groningen zit meestal alleen op grote hoogte in zijn hijskraan, maar nu heeft hij gezelschap van een paartje kraaien.

‘Ze hadden een nest gebouwd op de loopkat van de hijskraan’, lacht Greebe. ‘Maar die gaat natuurlijk van links naar rechts en van voren naar achteren. En toen zag ik ze opeens helemaal achter op de giek zitten.’



Greebe nam een kijkje en zag tot zijn verrassing geen nest, maar wel twee eieren. ‘Ik heb snel een leren handschoen gepakt en wat takjes en binnen een dag hadden ze een nestje in mijn handschoen gebouwd en lag er nog een ei bij.’



En zo zit het kraaienstel nu bovenop de hijskraan bij Greebe. ‘Het is wel gezellig hoor’, zegt hij. ‘Als ik aan kom, zeg ik goedemorgen. Soms gaan ze van het nest en zitten ze bij mijn deur te schreeuwen.’



‘Als de jonge kraaitjes uit het ei zijn, stuur ik zeker een foto’, belooft Greebe.

Reacties

21-04-2021 12:11:05 venzje

En nu maar hopen dat die hijskraan daar nog lang genoeg blijft staan.

21-04-2021 12:19:26 BatFish

Prachtig! Gelukkig eens iemand die kraaien niet als eng, kwaadaardig of gewoon vervelend ziet.

21-04-2021 12:45:08 venzje

Ze hebben vooral pech dat wij hun stemgeluid onwelluidend vinden en vaak merkwaardige associaties hebben bij de kleur zwart. @BatFish : Kraaien (en andere kraaiachtigen) zijn juist fascinerende vogels met een hoge intelligentie.Ze hebben vooral pech dat wij hun stemgeluid onwelluidend vinden en vaak merkwaardige associaties hebben bij de kleur zwart.

21-04-2021 12:53:39 KhunAxe

Ik vind het heerlijk brutale vogels. @BatFish : Wat hij hierboven zegtIk vind het heerlijk brutale vogels.

21-04-2021 13:07:27 venzje

Overigens is de kop weer waardeloos. De beestjes hebben hun eieren niet in die handschoen gelegd, dat heeft de kraanmachinist gedaan.

Later legden de kraaien zelf nog één ei in de handschoen. Je zou dus de kop wel kunnen wijzigen naar het enkelvoud om hem te laten kloppen, maar dan doet hij nog steeds geen recht aan het verhaal. Kraaimachinist.Overigens is de kop weer waardeloos. De beestjes hebben hun eieren niet in die handschoen gelegd, dat heeft de kraanmachinist gedaan.Later legden de kraaien zelf nog één ei in de handschoen. Je zou dus de kop wel kunnen wijzigen naar het enkelvoud om hem te laten kloppen, maar dan doet hij nog steeds geen recht aan het verhaal.

21-04-2021 13:21:17 BatFish

Laatste edit 21-04-2021 13:21 Ik blijf dat filmpje van die bonte kraai in Rusland die aan het snowboarden is, geweldig vinden.

21-04-2021 13:31:11 Emmo

@venzje :

en vaak merkwaardige associaties hebben bij de kleur zwart. Quoteen vaak merkwaardige associaties hebben bij de kleur zwart. Pas maar op: straks krijg je Sylvana Simons achter je aan...

21-04-2021 14:03:00 Grouse

Ik heb ooit een tamme kraai gehad. Leuk beest maar mijn ekster was toch nog leuker.

Voor de dierenliefhebbers: Ze vlogen gewoon vrij rond.



