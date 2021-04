Man aangehouden voor diefstal schoenen vrouwen: ik wilde ze alleen maar ruiken

Een man uit Japan is gearresteerd, nadat hij schoenen van enkele vrouwen had gestolen en die verving door nieuwe.



De 38-jarige man haalde aan dat hij slechts wilde ruiken aan de schoenen, meldt Sora News.



De politie heeft meer dan 20 paar schoenen in zijn appartement aangetroffen.



Het onderzoek volgde toen ontdekt werd dat de man achter de diefstal zat van een schoen van ruim US$ 50 van een muziekleerkracht.

Reacties

20-04-2021 16:14:56 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.080

OTindex: 36.939

wat moet je met zo iemand aan

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: