Slapende inbrekers aangetroffen op kleuterschool

De politie in het zuiden van Duitsland zegt drie slapende inbrekers woensdag te hebben aangetroffen op een kleuterschool.



Het trio van 17, 21 en 28 jaar, werd de volgende ochtend ontdekt door een leerkracht die de school opendeed en de politie ingeschakelde, schrijft DW.com.



De inbrekers zijn in verband gebracht met een aantal inbraken in de omgeving.

Reacties

20-04-2021 12:26:25 Grouse

Die hadden zeker het Doornroosjesyndroom.

20-04-2021 12:31:43 Buick

@Grouse , die oudste, die jongste 2 willen ambtenaar worden.

20-04-2021 12:37:58 botte bijl

@Buick :

jij kent ze jij kent ze

20-04-2021 13:04:47 Grouse

@Buick : Ik snap dat gescheld op die ambtenaren niet zo. Ze doen toch niks?

20-04-2021 13:21:23 Buick

@botte bijl , @Grouse , wat is er nu mooier dan van je hobby je beroep maken.

