Gelovigen dansen met mensenschedels door straten tijdens ritueel

Foto’s tonen aanbidders die door de straten van India dansen met mensenschedels die ze in de lucht houden tijdens een ongewoon ritueel om de goden tevreden te stellen.Bekend als het Gajan Festival, een weeklang durende Hindoe-feest in de Indiase deelstaat West-Bengalen, waar dorpelingen gekleed gaan in felgekleurde kostuums en in groepen rondlopen met menselijke schedels en wapens, schrijft Daily Star.Het Hindoefestival Het wordt geassocieerd met goden als Shiva, Neel en Dharmaraj.