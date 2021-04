Jaar lang gratis hamburgers bij tatoeage

In restaurant in California (VS biedt klanten gratis burgers aan voor een jaar als zij hamburgerstatoeages met de naam van het bedrijf op hun lichaam laten plaatsen.



Restaurant Farmer Boys is in het kader van haar 40-jarig bestaan een samenwerking aangegaan met twee tattooshops in Las Vegas voor het ontwerpen van drie verschillende designs.



Klanten die zich laten tatoeëren, ontvangen volgens UPI gratis burgers van Farmer Boys.

Reacties

19-04-2021 20:16:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.045

OTindex: 84.396

En waar word je verondersteld die tattoo te laten zetten? Op je bil zal wel niet gehonoreerd worden, lijkt me. Het zal wel goed zichtbaar moeten zijn.



En dát voor een paar vieze broodjes prutvlees.... héél goedkoop! 😝



Laatste edit 19-04-2021 20:16

19-04-2021 20:24:48 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.151

OTindex: 3.047

Een heel jaar lang gratis hamburgers?

Dat zijn er in mijn geval ongeveer nul.

Ik pas.

19-04-2021 21:10:50 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.736

OTindex: 3.160

Buiten dat het niet te eten is wat ze aanbieden vraag ik me nog af "wie betaald die tatoeage?" En welke eisen heeft dat bedrijf nog meer voordat ze je gratis hun overbodige afval op laten eten?

