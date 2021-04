Man trouwt 4 keer en scheidt 3 keer in 37 dagen om betaald verlof te krijgen

Een Taiwanees is binnen 37 dagen 4 keer in het huwelijksbootje gestapt met dezelfde vrouw en 3 keer van haar gescheiden, alleen omdat hij in aanmerking wilde komen voor betaald verlengd verlof.



Volgens de Taiwanese wetgeving heeft iemand die gaat trouwen recht op 8 dagen betaald verlof. De man zette een plan in elkaar om meerdere keren betaald te kunnen worden door de bank waar hij werkte.



Nadat hij de eerste keer scheidde van de vrouw en haar de volgende dag weer huwde, kwam de bank achter zijn daad en weigerde de man te betalen.



De man liet het niet daarbij een diende een klacht in bij het ministerie van Arbeid dat de bank de wet had vertrapt.



Uiteindelijk werd hij in het gelijk gesteld en moest de bank hem ruim US$ 700 betalen.

Reacties

19-04-2021 18:19:35 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.523

OTindex: 20.235

Ah, ik vroeg me na lezen van de titel al af of dit steeds dezelfde vrouw was of steeds een andere.

19-04-2021 18:48:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.045

OTindex: 84.396

Quote:

Man trouwt 4 keer en scheidt 3 keer in 37 dagen



De man is gewoon aan de scheidterij, een soort huwelijksdiarree. De man is gewoon aan de scheidterij, een soort huwelijksdiarree.

19-04-2021 20:21:03 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.151

OTindex: 3.047

Ach, de bekende mazen van de wet. Ik hoop voor hem dat de kosten en de baten een beetje voordelig uitgepakt hebben.

