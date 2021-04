Parkinson komt steeds meer voor: Rokers lopen minder kans

De ziekte van Parkinson komt steeds vaker voor in Nederland. In 2019 kregen ruim 6.000 mensen de diagnose. Wie rookt loopt veel minder kans, wie in een landbouwgebied woont juist weer meer.



Voor de Wereld Parkinson Dag die zondag plaatsvond, vroeg Belgische krant Het Laatste Nieuws neuroloog Chris Van der Linden welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van Parkinson, een ziekte die wordt gekenmerkt door een combinatie van bewegingsstoornissen, zoals het bekende trillen en psychische klachten als geheugenproblemen en stemmingswisselingen.



De oorzaken volgens Van der Linden? “Erfelijkheid speelt mee, maar is niet de grote verklarende factor voor het toenemende aantal patiënten. Daarvoor moeten we eerder naar omgevingskenmerken kijken. We weten bijvoorbeeld dat wie veel is blootgesteld aan pesticiden, zoals landbouwers en mensen die in agrarisch gebied wonen, een sterk verhoogd risico lopen om de ziekte van Parkinson te ontwikkelen. Hetzelfde kunnen we zeggen over arbeiders in de petroleumindustrie of lassers.



Een andere risicofactor voor parkinson is stress. We weten dat er bij mensen die een stressvolle doormaken, bijvoorbeeld na het overlijden van een kind, vrije radicalen vrij komen die hersencellen beschadigen. Juist die dopaminecellen zijn daar heel gevoelig voor.”



Gek genoeg krijgen rokers de ziekte veel minder vaak. Dr. Chris Van der Linden: “Het lijkt me waarschijnlijk dat de nicotinestimulans de afbraak van de dopaminebevattende zenuwcellen in het brein vertraagt, waardoor rokers geen parkinson ontwikkelen. Mogelijk speelt ook de persoonlijkheid een rol. Het zou kunnen dat rokers een hedonistischere levensstijl hebben, wat minder aansluit bij het profiel van de gemiddelde parkinsonpatiënt.”



Verder meent Van der Linden dat vervuiling, zoals pcb's en pesticiden in het leefmilieu, een rol speelt. "Doen we daar niets aan, dan mogen we uitgaan van een enorme toename van parkinson in de volgende decennia.”



Het goede nieuws is dat de levensverwachting van parkinsonpatiënten mits behandeling niet lager ligt dan die van andere mannen of vrouwen in ons land. Genezen kunnen we niet, maar er is wel medicatie voorhanden om de symptomen te bestrijden en de progressie af te remmen."

Rokers gaan gemiddeld eerder dood en hebben dus minder de tijd om Parkinson te ontwikkelen. Zware rokers lijden ook minder vaak aan dementie.

'Naar schatting haalt 23 procent van de rokers die hun hele leven zwaar roken de leeftijd van 65 jaar niet. Van de lichte rokers overlijdt 11 procent, van de niet-rokers 7 procent vóór de 65-jarige leeftijd. Van zware rokers is de levensverwachting gemiddeld 13 jaar korter dan van mensen die nooit hebben gerookt.'



Zo gezegd, je hebt een punt, maar dat is volgens mij niet de hele verklaring, er blijven genoeg rokers over die wél oud genoeg worden om Parkinson of dementie te krijgen. Dus het kan niet enkel aan vroegtijdig overlijden liggen



Ik neem aan dat de goede dokter ook weet dat rokers jonger overlijden, toch heeft hij een andere verklaring, dat komt niet uit de lucht vallen lijkt mij?



Meestal begint de ziekte op latere leeftijd, tussen het 50e en 60e jaar. Er zijn miljoenen rokers die boven deze leeftijdsgroep zitten en geen Parkinson hebben....



Er zijn oneindig veel variabelen die stuk voor stuk uitgesloten moeten worden en dat lukt nooit helemaal.

Is er ooit onderzocht of lezers van de Donald Duck later minder gevoelig zijn voor Parkinson?



Er zijn oneindig veel variabelen die stuk voor stuk uitgesloten moeten worden en dat lukt nooit helemaal.

Is er ooit onderzocht of lezers van de Donald Duck later minder gevoelig zijn voor Parkinson?

: Kleine correctie: de ziekte openbaart zich pas op latere leeftijd. Hij begint véél eerder.



Stomtoevallig gisteren nog een filmpje over zitten bekijken.

