Pentagon bevestigt dat beelden van piramidevormige UFO echt zijn

Je weet wel dat het waarschijnlijk een weerballon is, een drone of een verdwaald vliegtuig, maar toch, het blijft fascinerend als er beelden van ufo's opduiken. De laatste video van een ongeïdentificeerd vliegend object toont een piramidevormig ding in de lucht. Het Pentagon heeft bevestigd dat het gaat om authentieke beelden die in 2019 zijn gemaakt door de Amerikaanse marine.In het filmpje is een driehoekig, zwevend ding te zien met nog twee gelijkvormige objecten er om heen. Een zo'n ding lijkt afgelopen jaar al te zijn opgedoken in een filmpje. Pentagonwoordvoerder Susan Gough zei in een statement dat ze kan bevestigen dat de foto's en video's door marinepersoneel zijn gemaakt. "De UAPTF (Unidentified Aerial Phenomena Task Force) heeft de incidenten meegenomen in hun doorlopende onderzoek." Meer wil ze er niet over kwijt, maar duidelijk is dus wel dat het Amerikaanse ministerie van Defensie nog steeds bezig is met UFO-onderzoek.De video van de gebeurtenis is gemaakt vanaf een Amerikaans Marineschip. Het driehoekige object zweefde zo'n 210 meter boven de boot, gevolgd door nog enkele andere vreemde vliegende toestellen. Er zijn meer sightings geweest, onder andere van een bolvormig object dat is geobserveerd door de bemanning van de USS Omaha. Het ding vloog recht op het wateroppervlak af en dook onder water. De mensen aan boord dachten dat het ding wel moest zijn neergestort en gezonken, maar ze hebben de bodem in de omgeving afgespeurd zonder een spoor van het object.Tenslotte zijn er nog beelden van drie UFO's opgedoken, die de bijnamen de Bol, de Eikel en de Metalen Blimp hebben gekregen. Ze zijn allemaal gezien op dezelfde dag in 2019 in de buurt van het Naval Air Station Oceana in Virginia en gefilmd met een telefooncamera door een wapensysteem-expert van een F18.Er is al volop gespeculeerd dat het zou gaan om weerballonnen of spionagedrones, maar zover bekend zijn al deze vliegende objecten nog steeds unidentified.