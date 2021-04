Roemeense reiziger aangehouden wegens valse bommelding op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft een Roemeense man aangehouden wegens het doen van een valse bommelding op Schiphol. De gate waar hij vertrok werd vanwege de melding afgesloten.



De man was volgens een woordvoerder van de marechaussee onder invloed van alcohol. Bij de D-pier riep de man dat hij een bom bij zich had.



De gate waar zijn vlucht vertrok werd afgesloten en de hand- en ruimbagage van de man werden gecontroleerd door een speurhond. Uit onderzoek kwam vast te staan dat de man geen explosieven bij zich had.



De man zit vast voor onderzoek en heeft zijn vlucht gemist.

Nog zó gezegd... Géén bommetje!!!



