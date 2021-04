Renster neemt verkeerde afslag in Brabantse Pijl en belandt op ring van Brussel

Zoek in de daguitslag van de Brabantse Pijl voor vrouwen niet naar Olivija Baleisyte. De 22-jarige Litouwse haalde de finish namelijk niet. De reden voor de opgave was opvallend: Baleisyte nam tijdens de koers een verkeerde afslag en belandde tussen het drukke verkeer op de Brusselse ring.Sinds 2016 wordt er naast de mannenkoers ook een Brabantse Pijl voor vrouwen gereden. De overwinning ging woensdag naar de Amerikaanse Ruth Winder, die het nipt haalde voor de Nederlandse Demi Vollering. Olivija Baleisyte speelde dus geen rol in de finale, maar vestigde desondanks wel een hoofdrol op zich.Een bestuurder filmde het opvallende gebeuren en plaatste het op Facebook. Of Baleisyte daarna de weg naar de bus terugvond is niet meteen duidelijk, maar één ding staat vast: haar eerste deelname aan de Brabantse Pijl zal ze niet snel vergeten.