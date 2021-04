Moeder gearresteerd na abortus tienerdochter

In Venezuela zijn een moeder en een leerkracht opgesloten, die haar hielp om de baby van haar zwangere minderjarige dochter die misbruikt was te aborteren.



De zaak trekt heel veel media aandacht in het land waar abortus strafbaar is en wordt door mensenrechtenorganisaties gepleit voor legalisatie van abortussen, vooral voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van ondeugdelijk handelen en dus ongewenst zwanger worden van de dader.



In deze zaak gaat het om een 13-jarig meisje dat veelvuldig misbruikt werd door een buurman die dreigde haar en haar familie om te brengen, schrijft NYtimes.



In de rechtszaal pleitte het meisje deze week voor vrijlating van haar moeder en de leerkracht, die meer dan 10 jaar cel riskeren.

Reacties

Quote:

moeder en leerkracht zijn opgepakt, en wat doen ze met die buurman moeder en leerkracht zijn opgepakt, en wat doen ze met die buurman

