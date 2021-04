Siamese tweeling met één lichaam en twee hoofden geboren

Een vrouw heeft in India een Siamese tweeling met één lichaam, twee hoofden en drie armen op de wereld gezet.De moeder die zich geen echo kon veroorloven, wist niet dat ze zwanger was van een tweeling. De kindjes werden geboren in een privé ziekenhuis in Odisha Kendrapara, India, schrijft Ary News.De kindjes hebben twee hoofden, drie armen, één navel en twee benen.Siamese tweelingen zijn zeer uniek en komen een keer op 200.000 geboorten voor.Hun overlevingskans is klein.