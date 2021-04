Ierse jongeren naar de tandarts in Spanje

Wat is er toch opeens met al die Ierse gebitten aan de hand? Is de Ierse tandzorg ingestort of zo? Die vragen zoemen al een tijdje rond in Spaanse tandartspraktijken, vooral op de Canarische eilanden. Die worden overstelpt door telefoontjes of mailtjes uit Ierland, voor het maken van een afspraak.



Inmiddels is de aap uit de mouw. In Ierland geldt, als in zo veel landen, een verbod op niet-essentiële buitenlandse reizen. Die mogen alleen voor iets aantoonbaar dringends: beroepsmatig, familiair of… medisch.



Dus boeken talloze Ieren, vooral jongeren, fluitend een vlucht naar zonniger oorden. Bij het inchecken laten ze de bevestigingsmail zien van hun tandartsafspraak op, pak ’m beet, Tenerife. Volgens de Ierse autoriteiten beroept ongeveer een derde van alleen al die Tenerife-gangers zich op zo’n afspraak.



Formeel staan deze toeristen in hun recht. Als hun verhaal wel heel ongeloofwaardig is, kunnen ze een boete van 500 euro krijgen. Die zijn ook bij bosjes uitgedeeld. Maar de reizigers wandelen vervolgens, niet gehinderd door het tandeloze luchthavenpersoneel, gewoon door naar hun krappe vliegtuigstoel, wegdromend bij de belofte van zon, zee en strand. Dat is ze die 500 euro extra wel waard. Bij die Spaanse tandarts komen ze uiteraard nooit opdagen.



Dit gedrag wordt aangemoedigd door de goedkope vluchten van prijsvechters als Ryanair. De Tenerife-vluchten van Air Lingus zijn volgeboekt tot half maart.



Inmiddels hebben de tandartspraktijken maatregelen genomen. Ze accepteren geen Ieren meer of eisen vooruitbetaling. Ierland zelf overweegt de boete te verhogen naar 2000 euro.

Reacties

17-04-2021 12:12:15 De Paus

S Quote: Bij die Spaanse tandarts komen ze uiteraard nooit opdagen.



Nou, als ze daar wel naar toe gaan, en dat kunnen bewijzen (met foto's en een rekening) dan kunnen ze volgens mij met succes die boete aanvechten. Ja, dat heet vrijheid van keuze van zorgverlener binnen de Europese Unie.

17-04-2021 12:21:00 KhunAxe

'De Tenerife-vluchten van Air Lingus zijn volgeboekt tot half maart.



Inmiddels zijn we ruim een maand verder dus ik neem aan dat er inmiddels maatregelen zijn genomen om dit soort tandartstoerisme tegen te gaan.

17-04-2021 12:59:03 Emmo

@KhunAxe : Gezien de stroperigheid van de ambtelijke wereld is dat nog geen uitgemaakte zaak.

