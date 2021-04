Vrouw met nieuwe tong door kanker heeft nu harige tong na amputatie

Een vrouw die worstelde met tongkanker heeft nu een nieuwe tong nadat de oude werd geamputeerd.



Omdat de nieuwe tong van Annabel Lovick uit Engeland gemaakt is van huid van haar been, groeit er nu haar op. De tong functioneert echter als een normale tong, schrijft The Sun.



Annabel werd tot twee keer toe gediagnosticeerd met tongkanker en was de enige optie om haar te redden om haar tong die voor een groot deel was aangetast door de ziekte te verwijderen.



De operatie was succesvol en Annabel kan weer praten, hoewel sommige woorden vreemd klinken bij het uitspreken. Eten en slikken gaat nog moeizaam en is ze niet in staat om normaal een ijsje te likken en gaat zoenen ook heel moeizaam.

[url=https://www.gfcnieuws.com/wp-content/uploads/2021/04/tong-730x430.jpg]De harige tong[/urll]

Reacties

16-04-2021 20:42:05 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 266

OTindex: 0

Scheert ze nu haar tong? 🙈

16-04-2021 20:46:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.149

OTindex: 77.828

Quote:

hoewel sommige woorden vreemd klinken bij het uitspreken. Eten en slikken gaat nog moeizaam en is ze niet in staat om normaal een ijsje te likken en gaat zoenen ook heel moeizaam. ik neem aan dat ze blij is dat ze nog leeft. Zulke details worden dan minder belangrijk..

Harige tong: 3 haren is niet hetzelfde als een vachtje...

Harige tong: 3 haren is niet hetzelfde als een vachtje...



ik neem aan dat ze blij is dat ze nog leeft. Zulke details worden dan minder belangrijk..Harige tong: 3 haren is niet hetzelfde als een vachtje...

16-04-2021 21:26:34 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.126

OTindex: 3.036

Ach, het is weer eens wat anders dan haar op je tanden

16-04-2021 21:28:14 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.126

OTindex: 3.036

@Sjaak : Er staat een l teveel in de link [/urll]

