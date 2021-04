Amerikaanse vrouw opgepakt na uitgeven van per ongeluk overgeschreven fortuin

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Louisiana is gearresteerd, nadat ze een per abuis op haar rekening overgeboekt fortuin weigerde terug te storten. Kelyn Spadoni kocht van de 1,2 miljoen dollar onder meer een huis en een auto.



In februari stond het geld ineens op de rekening van Spadoni. De vrouw, die in een callcenter van noodnummer 911 werkt, handelde snel: binnen een dag had ze een huis én een auto op de kop getikt. De investeringsbank die het geld per ongeluk overmaakte, zegt dat de overboeking aan een technische fout te wijten is. In werkelijkheid moest er 82 dollar en 56 cent worden overgemaakt.



De bank sleept Spadoni nu voor de rechter. In het contract dat ze tekende voordat ze begon met investeren staat dat ze hoog uitgevallen betalingen moet terugstorten, aldus het bedrijf. De vrouw zou meerdere telefoontjes, e-mails en sms’jes hebben genegeerd waarin de bank vroeg om het enorme bedrag terug te betalen.



Nadat de bank een klacht bij de lokale sheriff indiende, werd Spadoni gearresteerd. Ze is haar baan bij het noodnummer inmiddels kwijt.

16-04-2021 19:17:36 Grouse









En tekens weer denken mensen dat gratis geld bestaat

16-04-2021 19:20:38 Emmo









Als ik geld overmaak naar het verkeerde nummer, kan ik er naar fluiten. Schijnbaar bestaan er verschillende regels voor banken en voor particulieren.



Hoewel de dame hier wel nogal opzichtig gehandeld heeft. Fatsoenlijk was het niet van haar.

