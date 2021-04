Medewerker crematorium ontslagen na cremeren verkeerde lichaam

Een medewerker van het crematorium van Yarden in Heerlen is op staande voet ontslagen nadat hij de verkeerde overledene had gecremeerd. Deze ontkent dat het zijn fout is en heeft besloten zijn ontslag aan te vechten.

Het voorval zou volgens De Limburger al in januari hebben plaatsgevonden. Van de man die gecremeerd werd zou pas twee dagen later afscheid worden genomen.



De advocaat van Yarden laat aan de regionale krant weten: ‘Onze ergste nachtmerrie kwam uit. Hoe erg is het voor de familie om te weten dat je dierbare al gecremeerd is? Hen is de kans ontnomen afscheid te nemen. Dit draag je de rest van je leven mee.’

Die medewerker was dus lijkelijk vroeg met dat lichaam.

Zelf zou ik er niet erg mee zitten geloof ik. Een lijk is geen mens. Ik neem geen afscheid van een lijk. Ik hoef ook nooit meer in een open kist te kijken. Dat doet me niks. Geen enkele behoefte daaraan. Ik onthoud mensen liever zoals ze waren dan hoe ze opgebaard liggen. Best slordig. Maar de kist gewoon goed dichthouden, dan merkt niemand hetZelf zou ik er niet erg mee zitten geloof ik. Een lijk is geen mens. Ik neem geen afscheid van een lijk. Ik hoef ook nooit meer in een open kist te kijken. Dat doet me niks. Geen enkele behoefte daaraan. Ik onthoud mensen liever zoals ze waren dan hoe ze opgebaard liggen.

