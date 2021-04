Goedkoop LPG-tanken aan de Zomerdijk in Zwartsluis ...of toch niet?

Voorbijrijdende automobilisten met een op LPG-rijdende auto dachten wellicht de kans van hun leven te zien. LPG te koop voor 0,0029 euro per liter. Helaas voor hen: die vlieger ging niet op.De LPG-tank bij het tankstation is namelijk verdwenen. LPG mag immers alleen verkocht worden bij bemande tankstations. Het winkeltje bij het tankstation is echter eerder dit jaar gesloten, het tankstation is nu onbemand geworden.Dat leek wel even verstrekkende gevolgen te hebben voor de prijs. Zover komt het echter niet, want in de voormalige LPG-tank is nu Euro98-benzine verkrijgbaar.Texaco was niet bereikbaar voor een reactie.