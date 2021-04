Ouder in New York wil met eigen kind trouwen

Een ouder uit New York, VS, wil met het eigen kind trouwen omdat er liefde in het spel zou zijn.



Omdat incestueuze relaties verboden en strafbaar zijn in New York wordt de rechtbank in de staat gevraagd om de wet buitenwerking te stellen, zodat het koppel kan trouwen.



Het is niet duidelijk of het gaat om een man of een vrouw. Vanwege privacyredenen werd het geslacht niet vermeld in het bericht op de New York Post.



Aangevoerd wordt door de ouder dat hier geen sprake is van een incestrelatie maar individuele autonomie.

Reacties

16-04-2021 10:33:13 Mamsie

Oudgediende



Een ouder uit New York, VS, wil met het eigen kind trouwen omdat er liefde in het spel zou zijn.



Papsie en ik houden óók zielsveel van onze dochters.

Dus ook hier is wederzijds in hoge mate liefde in het spel. Maar deze soort van liefde is toch heel iets anders dan wat deze figuur van plan is.



En bovendien, hahaha iedereen is al getrouwd!



16-04-2021 10:45:31 Grouse

Erelid



Aangevoerd wordt door de ouder dat hier geen sprake is van een incestrelatie maar individuele autonomie.

Als het beestje maar een naam heeft.

En nee hoor, de seks die we dan hebben heeft helemaal niets met incest te maken

