Jongeren verzekeren zich via WhatsAppgroepen tegen boete avondklok

Honderden jongeren in Amsterdam en andere steden hebben zich verzameld in appgroepen waarin ze zich 'verzekeren' tegen boetes voor het overtreden van de avondklok. "Als je 10 euro overmaakt vóórdat je een boete krijgt, word je gedekt door het fonds", belooft de beheerder. Volgens deskundigen is verzekeren tegen opzettelijk handelen verboden.



Wanneer je wordt beboet voor het overtreden van de avondklok, stuur je een foto naar de beheerder van de groep. Die maakt dan 95 euro naar je over, mits je bij de eerste 55 boetes zit. Volgens de beheerder zijn er op het moment van publiceren 16 boetes gedekt door het fonds.



Er zijn zeker drie appgroepen met in totaal honderden leden. In de apps worden ook routes gedeeld die 'veilig zijn', wat betekent dat er geen politie in de buurt is. De eerste appgroep ontstond op 2 maart en de derde op 9 april. De groepen groeien snel, al in één middag werden meerdere nieuwe mensen toegevoegd.



"Ik kwam op het idee toen ik in mijn omgeving hoorde dat de avondklok mensen zwaar viel", zegt de beheerder van de groep, die anoniem wil blijven. "Blijkbaar is mijn vrienden- en familiekring in dat opzicht niet uniek want het fonds groeide snel. Mijn indruk is dat veel mensen de maatregel niet proportioneel vinden en niet effectief."



Volgens de beheerder zijn de appgroepen 'verbindend bedoeld en niet polariserend'. "Het is niet alleen crisis in de ziekenhuizen, ook in de geestelijke gezondheidszorg voltrekken zich drama's, met name onder jongeren. Ook mijn opa en de ouders van een aantal vrienden deden mee met het fonds."



Een juridische breinbreker, noemt advocate Marit van der Pool de appgroepen. Zij is gespecialiseerd in verzekeringsrecht en werkt voor het Amsterdams advocatenkantoor Kennedy van der Laan. "Contractueel mag deze afspraak niet, omdat je opzettelijk handelen niet mag verzekeren, maar de vraag is wie daar een beroep op gaat doen. De twee contractspartijen willen dit immers allebei. Niemand gaat dus zeggen 'dit mag niet'."



Haar collega Mark Wisse, gespecialiseerd in financieel toezicht, licht toe: "Als je een verzekering aanbiedt, heb je een vergunning nodig van De Nederlandsche Bank. De vraag is of De Nederlandsche Bank vindt dat hier een verzekeraar wordt opgetuigd die een vergunning nodig heeft."



In beide gevallen kan mogelijk gehandhaafd worden door de toezichthouder, maar de vraag is of dit gaat gebeuren: "Want het gaat slechts om een tientje en het is nu een beperkte groep."



Volgens het RIVM dat maandelijks het draagvlak voor coronamaatregelen meet, neemt de steun voor de avondklok af. Vorige maand nam de steun voor de avondklok af met 4 procent. Als de avondklok nog zes maanden door zou duren, zou de steun voor de maatregelen met maar liefst 17 procent afnemen, zo berekende het RIVM. Afgelopen week werden 5554 bekeuringen uitgeschreven voor het niet naleven van de avondklok.

Reacties

16-04-2021 08:51:38 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.443

OTindex: 3.036

Avondklokken dienen om de rust te bewaren, niet om een pandemie te breken. Dezelfde mensen die 's-avonds niet hun huis uit moge kunnen wel gewoon overdag gaan werken en shoppen. Slaat echt nergens op

16-04-2021 08:59:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.144

OTindex: 77.827

Een heleboel van die maatregelen zijn niet proportioneel en nauwelijks effectief. Sommige zijn zelfs contraproductief

16-04-2021 09:14:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.012

OTindex: 84.329

Tja, dat van die avondklok, daar zie ik ook de logica niet van in.

Is iedereen 's avonds besmettelijker of zo?

Ja, dat avondfeestjes niet kunnen, dat snap ik wel maar de eenzame wandelaar die nog een luchtje wil scheppen voor het slapen.... wat is dáár mis mee.



En nu we het er toch over hebben, waarom mag ik zo vaak als ik wil naar de Jumbo maar moet ik voor een veel minder druk bezochte winkel een afspraak maken als ik een paar schoenen wil kopen?



Ik ben maar een eenvoudig mensje en heb dáár niet voor geleerd maar mijn gezonde boerenverstand zegt me dat er dingen vreselijk stom en scheef bedacht zijn.



Laatste edit 16-04-2021 09:15

16-04-2021 09:21:17 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.443

OTindex: 3.036





Maar net als jij, (en vele anderen!), ben ook ik niet overtuigd van de werkzaamheid van sommige maatregelen



De avondklok is daar één van, is gewoon gelul, meer niet. @Mamsie : Met jouw gezond verstand is helemaal niets mis mee! Ik heb dezelfde gedachten. Ik vind het uiteraard een goede zaak dat er maatregelen worden genomen ter verhindering van verspreiding van het Covid-19 virus.Maar net als jij, (en vele anderen!), ben ook ik niet overtuigd van de werkzaamheid van sommige maatregelenDe avondklok is daar één van, is gewoon gelul, meer niet.

16-04-2021 09:22:51 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.217

OTindex: 27.263



Ik heb er ook niet voor doorgeleerd. Ik kan de meeste maatregelen wel begrijpen, ook al zijn ze niet logisch en zijn er meer effectieve. @Mamsie : Het idee erachter is om contacten zoveel mogelijk te beperken. Essentiele zaken moeten doorgang vinden. Maar er zijn legio mogelijkheden die de contacten meer beperken en die niet worden doorgevoerd.Ik heb er ook niet voor doorgeleerd. Ik kan de meeste maatregelen wel begrijpen, ook al zijn ze niet logisch en zijn er meer effectieve.

16-04-2021 10:13:16 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.117

OTindex: 3.029

Een aantal maatregelen zijn redelijk ad hoc verzonnen zonder over de consequenties na te denken. Zo mogen mijn echtgenote en ik niet bij de buurvrouw op bezoek maar zij mag wel bij ons komen.

Wat ik veel vreemder vind, is dat inzet van "fieldlab"-evenementen. Je zou denken dat ze dan voorzichtig proberen de horecazaken die goede maatregelen hebben getroffen als een van de eerste mogelijkheden gaan onderzoeken.

Nee hoor, we gaan 10000 mensen in Breda bij een festival toelaten. Ja, wel testen voor en na.

Alleen dat achteraf testen maken we dan weer niet verplicht.

Als je dan wilt testen, doe dat dan onder laboratoriumomstandigheden.

Prima als je wilt feesten maar dan ook direct erna 5 dagen in quarantaine. Eens kijken of er dan nog zoveel mensen op afkomen.



