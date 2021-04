Auto rijdt met compleet verwoest voorwiel op snelweg

Een filmpje van een Jeep, ingeschreven in de Amerikaanse staat New York, gaat momenteel viraal op het internet: de auto rijdt op een Amerikaanse snelweg met een zwaar beschadigd voorwiel.Het filmpje werd gepost op de Amerikaanse mediasite Imgur en verzamelde op amper één dag meer dan 8 miljoen views.De opmerkelijke beelden werden gedraaid door een andere chauffeur, die ooggetuige was van het bizarre schouwspel: een zwarte Jeep rijdt met een geblokkeerd en schijnbaar zwaar beschadigd voorwiel op een autosnelweg.In de reacties op het filmpje wordt vooral gespeculeerd over de oorzaak van de beschadiging. “Ik gok dat de auto onverzekerd is en wegvlucht van een ongeval dat de chauffeur net veroorzaakt heeft”, klinkt het. “Inderdaad, zo te zien incasseerde de voorbumper ook een klap”, beaamt een ander. Nog anderen suggereren om de auto aan te geven bij de politie, aangezien de nummerplaat duidelijk leesbaar is.