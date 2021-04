ING stuurt spaarders naar concurrerende banken

ING adviseert spaarders om te gaan shoppen voor een betere rentevergoeding op spaargeld.

Het gaat onder meer om banken in Estland, ver buiten het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Nederlandse banken zoeken naarstig naar oplossingen om de hoeveelheid spaargeld zo laag mogelijk te houden.

'Sparen bij andere banken voor een hogere rente op je spaartegoed', schrijft ING op zijn website. De mededeling van vorige week gaat als een lopend vuurtje door de bankensector. Spaarders staan slecht op de balans, maar ze wegsturen... dat durfde nog geen bank aan.



Afgelopen jaar maakten Nederlandse banken ruim €1 mrd over aan toezichthouder Europese Centrale Bank (ECB). Het was een vergoeding voor het opslaan van het geld dat hun klanten in almaar grotere hoeveelheden op hun rekening storten. Spaarders zijn in tien jaar tijd uitgegroeid tot een blok aan het been van de banken.



'Heb je (nog) geen andere bestemming voor je spaargeld? Dan kun je overwegen (een deel van) je spaargeld over te boeken naar een andere bank. Die geven soms meer rente', schrijft ING op zijn website. De woordvoerder noemt de melding informatief. 'Als je spaart voor het rendement dan zijn er betere opties, zoals beleggen, het verduurzamen van je huis of aflossen op de hypotheek.' De mededeling moet gezien worden als iets positiefs, meent ING.



Service naar de klant dus, maar er zit meer achter. Spaarders knagen veel winst weg. Nederlandse banken nemen in sneltreinvaart afscheid van hun spaarklanten. ABN Amro trok deze zomer de stekker uit Moneyou, de online spaar- en betaaldochter waarmee de bank in 2017 nog grootse plannen had om de Europese markt te veroveren. Rabobank staakte recent zijn spaaractiviteiten in België en Duitsland, waardoor ruim een half miljoen klanten op straat kwamen te staan. ING nam afscheid van ruim negenhonderdduizend spaarklanten in Tsjechië en Oostenrijk. Afgelopen vrijdag maakte de bank bekend in Nederland het spaarbedrag waarover negatieve rente gerekend wordt te verlagen van €250.000 naar €100.000.



De Volksbank wond er geen doekjes om in zijn laatste jaarbericht. De bank die drijft op hypotheekinkomsten en spaarklanten worstelt met zijn verdiencapaciteit. 'Consumenten vinden negatieve spaarrente principieel onaanvaardbaar, maar voor banken is het steeds moeilijker om rente op de spaarrekening te vergoeden', zei ceo Martijn Gribnau.



ING heeft genoeg van de maandelijkse kostenpost en maant rekeninghouders een blik te werpen op vergelijkingswebsites, als Independer, Geld.nl of Spaarrente.nl. Daarop staan bekende financiële instituten, waaronder NIBC, Lloyds en Leaseplan, maar ook partijen als Bigbank en Raisin die een voorkeur hebben voor kleine banken die niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. Sparen in Estland levert al snel 0,40% op. 'Daarom verwijzen we ook door naar de Consumentenbond', aldus de woordvoerder van ING. 'Je moet hier goed over nadenken.'



Er wordt niet openlijk over gesproken, maar de mededeling van ING bleef niet onopgemerkt bij de concurrentie. Volksbank ziet de laatste tijd een toestroom van spaarders, vooral die met diepe zakken. 'We merken dat er geshopt en gestald wordt. Grote spaarders zoeken naar manieren om negatieve rente te vermijden', meldt de woordvoerder. Bij Volksbank-dochter ASN nam het saldo op de spaar- en betaalrekeningen vorig jaar met 15,2% toe tot €14,4 mrd.



Desgevraagd laten ABN Amro en Rabobank weten dat zij hun klanten niet naar concurrenten doorverwijzen. 'Voor onze spaarproposities ligt in aanbod en communicatie met onze klanten de focus op het creëren van een buffer, geld opzijleggen om een potje te hebben waarmee je vervelende situaties als een kapotte wasmachine kan opvangen', stelt een zegsman van Rabobank. 'Een veelgehoorde uitspraak is dat sparen bij lage rente weinig zin heeft. Maar sparen is nog steeds een goede manier om met weinig risico een reservepotje op te bouwen.'



Eind februari was de totale hoeveelheid spaargeld van Nederlandse huishoudens opgelopen tot bijna €440 mrd. Volgens onderzoekers van ABN Amro is er vorig jaar in Nederland €37 mrd meer gespaard dan het geval zou zijn als er geen coronacrisis was geweest. Dat bedrag is na de eerste twee maanden van dit jaar gestegen naar €43 mrd (ongeveer €5600 per huishouden). Hoe langer onzekerheid aanhoudt, hoe meer er gespaard wordt.



Ondertussen zijn steeds meer bankklanten de nul- of negatieve rente op hun spaarrekening wel degelijk beu. In het coronajaar 2020 stopten Nederlanders €3,8 mrd meer in de beurs dan ze daar weghaalden. Dat is de grootste stijging in de afgelopen tien jaar. Voor de banken is dat gunstig omdat ze spaargeld dan niet tegen een negatief tarief van 0,5% bij de ECB hoeven te stallen. En als het geld via de bank wordt belegd, verdient de bank er ook nog commissie aan. Cijfers zijn niet bekend, maar het lijkt erop dat vooral concurrenten als BinckBank en beleggingsplatform DeGiro de nieuwe beleggers naar zich hebben toegetrokken.

Reacties

15-04-2021 10:51:31 Emmo

Prima bank, als je de klanten wegjaagt omdat ze te weinig opleveren.

Mocht mijn bank vergelijkbare trucjes in de aanbieding hebben, dan heb ik al een concurrent op het oog.

15-04-2021 10:57:02 MIADIA

S maar... het is toch juist de bedoeling van een bank om daar je geld neer te zetten?

15-04-2021 11:17:29 Grouse

98% van de klanten heeft er geen last van. Zegt ING.

Ik moet nu toch echt op zoek naar een alternatief.

