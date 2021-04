Je kopje koffie zorgt ervoor dat je minder zoets proeft

De meningen over koffie zijn verdeeld, zoveel is zeker. De één vindt het drankje niet te drinken, de ander kan niet zonder. Volgens sommigen is het goed voor de gezondheid, anderen zijn het daar duidelijk niet mee eens. Jij kiest misschien voor zwart, terwijl je partner liters melk en kilo’s suiker toevoegt.



Koffie laat dus niemand onbewogen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er in de wetenschappelijke wereld heel wat onderzoeken gebeuren naar het drankje – waarschijnlijk willen die wetenschappers gewoon een excuus om hun dagelijkse hoeveelheid cafeïne te kunnen consumeren.



Volgens een studie van Cornell University zouden we door koffie te consumeren minder zoets proeven. De drank beïnvloedt namelijk de manier waarop onze hersenen suikers herkennen. Dat zit zo: cafeïne heeft een impact op de adenosine receptoren in ons brein, waardoor we ons alerter gaan voelen wanneer we koffie op hebben. Diezelfde receptoren hebben volgens de wetenschappers echter ook een impact op onze smaakbeleving.



Doordat de adenosine receptoren verzadigd zijn, herkennen we zoete smaken minder snel. Dat betekent concreet dat we een stuk taart bijvoorbeeld minder zoet vinden als we er een kopje koffie bij drinken. Dat klinkt misschien niet zo erg, maar in feite krijg je net daardoor meer zin in zoet en ga je meer suikerrijke voedingswaren consumeren. Iets om je van bewust te zijn dus!

Reacties

15-04-2021 04:14:51 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.415

OTindex: 3.025





So ein quatsch

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: