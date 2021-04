Kust veilig? Dat dachten deze twee drugsverdachten net iets te vroeg

Bijna 24 uur hielden twee verdachten zich verborgen in het donderdag ontdekte drugslab in Arnhem. Vrijdag dachten ze ongezien het crystal meth-lab te kunnen verlaten. Alleen: de politie was er nog steeds, omdat het laboratorium zo groot was dat de politie nog steeds bezig was met de ontmanteling.



De twee mannen werden gearresteerd, toen ze nietsvermoedend naar buiten liepen. De ontmantelingswerkzaamheden van de politie in het lab waren voor die dag al klaar, waardoor de twee zich veilig waanden. Ze hadden er geen rekening mee gehouden dat agenten het pand 24 uur per dag bewaken, om te voorkomen dat de voorraad drugs zou worden opgehaald.



Donderdag werd er ook al een verdachte, een 34-jarige man uit Zweden, in het lab aangehouden. Die had zich verstopt achter het systeemplafond. Waar de twee verdachten van vrijdag zich verstopt hadden, weet de politie niet.



De politie kwam het lab op het spoor na een tip. In een loods in het buitengebied van Arnhem viel de politie met groot materieel binnen. De deur werd eruit gereden en in een verborgen ruimte vond de politie een enorm drugslab. Dat was compleet ingericht met bedden en een keukenblok.

Reacties

14-04-2021 13:00:19 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.402

OTindex: 3.024

Mooi, ik hoop dat ze allemaal voor jaren achter de bouten gaan! Ik ben niet roomser dan de paus, echt niet, maar crystal meth is zo ongeveer de ergste drug die je jezelf maar kunt voorstellen! De drug is ongelooflijk verslavend en is letterlijk dodelijk voor je. Dus, hup, weg met die gasten!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: