Politieagent steelt 10 lijken uit begraafplaats

Een politieagent uit Gomoa, Ghana, wordt beschuldigd van het stelen van 10 lijken uit een begraafplaats.



Op een persconferentie deelde de politiecommissaris mee dat een agent van een andere regio het verzoek aan ze deed om een stuk land te kopen nabij een begraafplaats, meldt Ghana Web.



Echter deelden ze hem mee dat er geen grond vrij was in het gebied. Ze kwamen later erachter dat de agent het gebied heeft laten bulldozeren en 10 lijken heeft opgegraven en meegenomen.



De dorpelingen geloven dat de lijken zijn gestolen voor religieuze of geldrituelen. De politieagent heeft een ultimatum gehad om de lijken terug te plaatsen.

Reacties

14-04-2021 06:20:22 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.390

OTindex: 3.013

'De politieagent heeft een ultimatum gehad om de lijken terug te plaatsen.'



In een beschaafd land zou hij zijn gearresteerd en de verblijfplaats van de lijken vrij moeten geven. Maar nee, deze agent krijgt even de tijd om ze weer terug te brengen en dan is het letterlijk 'zand erover' Ghana, nog zo'n apenland.. In een beschaafd land zou hij zijn gearresteerd en de verblijfplaats van de lijken vrij moeten geven. Maar nee, deze agent krijgt even de tijd om ze weer terug te brengen en dan is het letterlijk 'zand erover'Ghana, nog zo'n apenland..

