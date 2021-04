Man (21) sterft ondanks hij hulpnummer belde vanuit zijn ziekenhuisbed

Een man die gedwongen was te bellen naar het hulpnummer 999 vanuit zijn ziekenhuisbed, stierf nadat het medisch personeel faalde om hem op tijd te behandelen.



Evan Nathan Smith London stierf in april 2019 nadat hij bloedvergiftiging opliep, enkele dagen nadat zijn galblaas was verwijderd.



De 21-jarige leed volgens Lad Bible aan sikkelcelziekte.



Vanwege onderbezetting in het ziekenhuis lag hij op een veldbed, kreeg geen zuurstof toegediend en er was ook geen medisch personeel dat zijn toestand checkte.



Nathan verkeerde in ademnood en belde tevergeefs naar het hulpnummer. Later op de avond werd hij per toeval ontdekt, maar zijn toestand was kritiek, omdat hij een aantal aanvallen had gekregen.



Hij stierf een dag daarna in het ziekenhuis.

De waarde van een mensenleven wordt meer en meer gedevalueerd..



Ik hoop dat het ziekenhuis tot op het bot wordt uitgekleed maar gezien het in het V.K. en niet in Amerika gebeurde vrees ik dat ze er goedkoop vanaf zullen komen..



Soms is er wel iets te zeggen voor Amerika's exorbitante schadeclaimvergoedingen..



