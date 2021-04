Golfer raakt zijn vader met golfbal: Hij heeft gewoon wat ijs nodig

Ouders staan langs de zijlijn om hun kinderen aan te moedigen? De vader van professioneel golfer Rory McIlroy denkt daar vast anders over. Hij werd gisteren door zijn zoon met een golfbal geraakt. "Mag ik nu een gesigneerde handschoen?"



Dat gebeurde tijdens de Masters, het befaamde golftoernooi op de Augusta National Golf Club in Georgia. De 31-jarige Rory McIlroy, een professioneel golfer uit Noord-Ierland, sloeg een bal met een flinke klap weg. Zo'n 150 meter verderop raakte die de kuit van zijn vader, schrijven buitenlandse media.



"Het was het perfecte schot", zegt McIlroy over de bal. "Het was kaarsrecht, maar ik denk dat mijn vader wel oké was. Hij strompelde niet weg." Zijn vader Gerry liep vrij snel weg, wat voor McIlroy het teken was dat hij 'in orde was'. "Ik wiste dat het mijn vader was toen ik op hem mikte, dat was zo'n 30 seconden voordat ik hem raakte."



Golfers geven vaak een gesigneerde handschoen weg als zij toeschouwers raken met een golfbal. Zo bieden ze hun excuses aan. "Mijn vader heeft mij in de loop der jaren veel dingen zien signeren", grapt McIlroy. "Dus ik denk dat hij zich daar weinig zorgen over maakt. Hij heeft gewoon wat ijs nodig. Ik kan een zak bevroren erwten voor hem signeren, als hij wil."



De Masters in Georgia duren nog vier dagen.

