Problemen bij opstijgen vliegtuig, vrouwelijke passagiers zwaarder dan verwacht

Een softwareprobleem heeft afgelopen juli voor problemen gezorgd op het vliegveld van Birmingham in Groot-Brittanniƫ. Een TUI-vlucht naar het Spaanse Mallorca was namelijk 1200 kilo zwaarder beladen dan waar de piloot rekening mee had gehouden.



"Een ernstig incident", noemt Air Accidents Investigation Branch (AAIB) het voorval in een onderzoek, meldt de Britse krant The Guardian. De AAIB is een Britse toezichthouder voor de luchtvaart die dit soort voorvallen onderzoekt.



De softwarefout ontstond na een update van het reserveringssysteem. Dit leidde ertoe dat 38 passagiers op de vlucht vanaf Birmingham International Airport een standaardgewicht van een kind kregen, in plaats van een volwassen vrouw. Dit is een verschil van 34 kilo per vrouwelijke passagier. "Maar de veiligheid van de vlucht kwam niet in gevaar", meldt de AAIB.



Door dezelfde fout vertrokken later die dag nog twee TUI-vluchten zwaarder dan berekend vanuit het Verenigd Koninkrijk. Daarna is het gewicht van de vliegtuigen handmatig gecontroleerd tot de fout was opgelost.



AAIB beschrijft de storing als een 'simpele fout' in het IT-systeem. De fout ontstond nadat een onbekend land had ingesteld dat een kind werd aangeduid aan 'Miss', en een volwassen vrouw als 'Ms'.



TUI reageert dat veiligheid voorop staat, schrijft de Britse krant. "Na dit op zichzelf staande incident hebben we een in ons IT-systeem geconstateerde storing gecorrigeerd."

