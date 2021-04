Rel rond missverkiezing: Mrs. World opgepakt voor hardhandig ontkronen finaliste

De rel rond de veelbesproken missverkiezing in Sri Lanka heeft nu ook een juridisch staartje gekregen. De vorige winnares van de schoonheidswedstrijd, Caroline Jurie, is vandaag door de politie opgepakt voor mishandeling en intimidatie. Ze wordt ervan verdacht haar opvolger Pushpika De Silva tijdens de finale verwond te hebben. Ook een andere organisator van de schoonheidsverkiezing is aangehouden. Inmiddels zijn beide verdachten op borgtocht vrijgelaten.De in Sri Lanka geboren Caroline Jurie trad zondagavond onverwacht kordaat op toen De Silva net als winnares was gekroond. Ze pakte de microfoon en deelde het publiek ‘streng maar rechtvaardig’ mee dat aan deze missverkiezing alleen getrouwde vrouwen konden meedoen. De winnares had als gescheiden vrouw helemaal niet mee mogen doen, laat staan winnen. Jurie voegde de daad bij het woord en kroonde voor de ogen van hoge gasten, publiek en camera’s meteen de nummer twee van de wedstrijd.Na de mislukte missverkiezing moest De Silva naar het ziekenhuis worden gebracht omdat zij tijdens de ruwe ‘ontkroning’ verwondingen aan haar hoofd had opgelopen. De politie houden Jurie en medeorganisator Chandimal Jayasinghe hiervoor verantwoordelijk. Ze moeten zich op 19 april verantwoorden voor de rechter, meldt persbureau Reuters.Pushpika De Silva heeft tegen Sri Lankaanse media gezegd dat ze naar de rechter stapt en dat ze weldegelijk de terechte Mrs. Sri Lanka is, omdat ze op papier niet is gescheiden. Ze leeft gescheiden van haar man, maar is nog steeds getrouwd. De Silva heeft haar overwinning nu opgedragen aan alle alleenstaande moeders en heeft gezegd dat ze iedereen vergeeft, behalve Jurie, tegen wie ze juridische stappen neemt.Ondertussen is De Silva alsnog gekroond tot mooiste getrouwde vrouw van Sri Lanka. De leiding van het evenement van Mrs. World heeft volgens plaatselijke media geoordeeld dat Caroline Jurie haar excuses moet maken en dat De Silva echt de nieuwe Mrs. Sri Lanka is. ,,We zijn teleurgesteld. Het was een schande hoe Caroline Jurie zich op het podium gedroeg. De organisatie van Mrs. World is al een onderzoek naar deze kwestie begonnen”, aldus de organisatoren van het evenement.Vooralsnog heeft Jurie nog niet van zich laten horen.