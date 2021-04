Caissière de klos na weggeven pakjes sigaretten aan arme vrouw

Een 19-jarige kassamedewerkster van het supermarktconcern achter Dirk en Dekamarkt is op staande voet ontslagen, omdat zij enkele pakjes sigaretten weggaf aan de moeder van een vriendin. De caissière zei medelijden te hebben met de vrouw, omdat zij weinig geld had.



De caissière verloor niet alleen haar baan, maar moest het supermarktconcern ook een zogenoemde gefixeerde schadevergoeding van naar schatting 320 euro betalen. Bij een terecht ontslag op staande voet kunnen bedrijven zo'n vergoeding ter hoogte van het salaris gedurende de opzegtermijn eisen.



Ook wordt de kassamedewerkster opgenomen in twee systemen, waarmee winkelbedrijven gewaarschuwd worden als fraudeurs solliciteren. De registratie in het interne systeem van Dirk en Dekamarkt duurt acht jaar, en in het externe systeem voor alle winkelbedrijven maximaal vier jaar.



De 19-jarige vrouw ging in het voorjaar van 2019 aan de slag als caissière bij het supermarktconcern, tegen een all-in uursalaris van 8,03 euro. Oktober vorig jaar werd zij op staande voet ontslagen, nadat uit onderzoek was gebleken dat zij vijf pakjes sigaretten had meegeven aan een klant, terwijl er maar voor twee was betaald.



Op camerabeelden was te zien hoe de kassamedewerkster twee pakjes Camel Blue ter waarde van 8,50 per stuk en een pakje Marlboro van 13 euro meegaf aan de klant zonder dat die ze hoefde af te rekenen.



Tijdens een verhoor zei de medewerkster dat zij de sigaretten aan de moeder van een vriendin had gegeven, omdat zij 'het zielig vond dat zij weinig geld heeft'. Ook zou de vrouw haar hebben gevraagd de sigaretten te geven.



De caissière nam geen genoegen met het ontslag op staande voet, en stapte naar de rechter. Daar stelde zij dat haar eerder afgegeven verklaring onjuist was. Als gevolg van drukte en wisselende wensen van de klant zou zij in de war zijn geraakt en een vergissing hebben gemaakt.



Omdat de supermarktketen haar daarom niet op staande voet had mogen ontslaan, eiste zij een reguliere ontslagvergoeding en een extra schadevergoeding wegens onterecht ontslag. Ook wilde zij dat haar werkgever haar de gefixeerde schadevergoeding terugbetaalde, en haar zou schrappen uit de frauderegisters.



Uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van de kantonrechter in Haarlem blijkt dat de caissière de zaak op alle fronten verloor. Op basis van haar verklaringen tijdens het verhoor en de camerabeelden, oordeelde de kantonrechter dat het supermarktconcern haar terecht aan de dijk zette.



Het supermarktconcern hoeft de caissière de gefixeerde schadevergoeding niet terug te betalen, en haar ook niet uit de frauderegisters te verwijderen. Tot overmaat van ramp moet de 19-jarige ook 720 euro aan juridische kosten van haar werkgever betalen.

Reacties

13-04-2021 08:08:58 yes_my_dear

Oudgediende

WMRindex: 1.050

OTindex: 16.429

Wnplts: Bad Benthe

S Een beetje stom ook wel. Ik heb ook wel medelijden met mensen die geen geld hebben, maar het zou wat zijn dat mijn baas daar dan voor moet opdraaien.



Overigens kun je i.m.o. beter stoppen met roken als je geen geld hebt, dure hobby....

13-04-2021 08:24:08 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.376

OTindex: 3.003

Als ze echt begaan was geweest met die vrouw dan had ze de drie niet betaalde pakjes gewoon zelf moeten betalen.



Wat ze nu heeft gedaan is niks meer of minder dan stelen, de reden daartoe is ondergeschikt, diefstal is diefstal.



IMHO Is deze domme meid terecht gesanctioneerd.

13-04-2021 08:48:32 Buick

Erelid

WMRindex: 1.111

OTindex: 276

Wnplts: amsterdam

Die meid weet dat ze fout zit en gaat alsnog naar de rechter. En de kans dat die haar gelijk zou geven was wel heel erg klein. Ze heeft dus ook slechte raadgevers in haar omgeving.

13-04-2021 08:54:48 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.376

OTindex: 3.003





Laatste edit 13-04-2021 09:01 @Buick : Of dat, of stronteigenwijs, een niet geheel onbekende karaktertrek onder jongeren

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: