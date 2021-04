Als senioren vermomde vaccinvoordringers opgepakt in Mexico

Het was het proberen waard, moeten twee Mexicaanse mannen in de dertig onlangs hebben gedacht. Vermomd als senioren probeerden ze een coronavaccinatie te krijgen voordat ze aan de beurt waren. De voordringers kregen zowaar hun zin, maar werden later gearresteerd.De mannen, 30 en 35 jaar oud, hadden zelfs hun wenkbrauwen wit geverfd. Ze droegen beschermende kapjes voor hun gezicht, en een van de twee zat in een rolstoel, zo is te zien op een afbeelding van lokale autoriteiten.Het tweetal ging twee weken geleden naar een vaccinatiecentrum in Mexico-Stad, met vervalste identificatiebewijzen op zak. Het nieuws over de aanhoudingen werd in een persconferentie gemeld door de burgemeester van de Mexicaanse hoofdstad.De mannen slaagden in hun opzet, maar liepen uiteindelijk tegen de lamp omdat hun stemmen hen verdacht maakten. Ze zijn inmiddels gearresteerd. Momenteel loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de twee vanwege de vervalste identiteitsbewijzen.Tot dusver zijn in Mexico alleen zorgmedewerkers, sommige leraren en mensen boven de 60 aan de beurt voor een inenting tegen het coronavirus. In het land zijn ongeveer 9,7 miljoen doses coronavaccin toegediend. Iets meer dan 1,3 miljoen Mexicanen, ongeveer 1 procent van de bevolking, zijn volledig gevaccineerd.Ook Mexico heeft te kampen met een schaarste aan vaccins. Het land beschuldigde rijke westerse landen er eerder van vaccins te "stelen". De farmaceutische toezichthouder heeft noodgoedkeuring gegeven aan zes verschillende coronavaccins.Mexico heeft na de Verenigde Staten en Brazilië het hoogste aantal coronadoden. Tot dusver zijn er zeker ruim 205.000 personen in het land overleden aan de gevolgen van Covid-19. Vanwege de beperkte testcapaciteit ligt het dodental in werkelijkheid waarschijnlijk veel hoger.