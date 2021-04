Vrouw VS laat nagels van recordlengte na dertig jaar knippen

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Texas heeft afstand gedaan van haar notering in het Guinness Book of Records. Dat deed ze simpelweg door haar vingernagels te laten knippen. De 733,55 centimeter die ze in totaal lang waren, werden ook haar te gortig.In 2017 belandde Ayanna Williams in de recordboeken met haar nagels, die op dat moment 576,4 centimeter lang waren. Tot kort geleden had Williams haar nagels liefst dertig jaar niet laten knippen.Hoe ze zich ermee door het dagelijks leven bewoog, is een raadsel, maar ook zelf gaf de Amerikaanse nu aan dat sommige klusjes niet meer te doen waren met de uit de kluiten gewassen nagels. Afwassen of nieuw beddengoed plaatsen was bijna onmogelijk.Haar 'levenswerk' werd onlangs in een kliniek in Texas verwijderd, nadat het nog een laatste keer werd gemeten. Er moest een kleine elektrische slijptol aan te pas komen om de nagels te knippen. Wie wil zien hoe dat gebeurde, kan dat hier bekijken:Als kind was Williams al gefascineerd door haar nagels, meldt de website van het Guinness Book of Records. Ze liet haar moeder meten hoe lang ze waren, en lakte ze met de felste kleuren.Begin jaren 90 besloot de Amerikaanse haar nagels helemaal niet meer te knippen, hetgeen ze dus dertig jaar volhield. Met het laten lakken en bijwerken van haar nagels, was ze de laatste jaren ruim twintig uur zoet. Elke keer dat haar nagels werden gelakt, gingen er drie of vier flesjes nagellak doorheen.Williams was overigens niet de vrouw met de langste nagels ooit. Een Amerikaanse genaamd Lee Redmond is nog altijd recordhoudster met een lengte van 865 centimeter, maar jaren geleden sneuvelden haar nagels bij een auto-ongeluk.