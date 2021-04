Deze auto reed 17 uur lang plankgas zonder te stoppen

Een testcoureur van Porsche heeft in Italië over een afstand van 5000 kilometer gemiddeld 300 kilometer per uur gereden. Dat betekent dus bijna zeventien uur lang plankgas.



Porsche deed dat om te kijken hoe goed de nieuwe Porsche 911 GT3 zich houdt onder extreme belasting. Het Duitse merk wilde een capabele sportwagen maken, die urenlang vol gas kan rijden zonder mankementen. Meer dan 5000 kilometer lang reed de auto 300 kilometer per uur. Er werd alleen gestopt om te tanken.



De nieuwe Porsche 911 GT3 is met zijn 510 pk sterke motor slechts 10 pk sterker dan zijn voorganger, maar dankzij vele andere upgrades is hij beslist een stuk sneller, vooral op het circuit. Op het Duitse circuit Nordschleife is het nieuwe model maar liefst 12 seconden sneller dan de vorige generatie GT3.



Voor een deel komt dat door de hogere topsnelheid van 317 kilometer per uur. Voor Porsche is het uithoudingsvermogen van de motor echter minstens zo belangrijk en dus werd een duurzaamheidstest uitgevoerd op Porsches ‘eigen’ testcircuit Nardò in Italië. Volgens Porsche doorstond de auto de evaluatie ‘feilloos’.

Reacties

12-04-2021 10:11:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.135

OTindex: 27.255

Quote:

Er werd alleen gestopt om te tanken Natuurlijk. Er staat niet bij hoeveel bunkers het beestje verstookt heeft, maar hij dat nooit allemaal mee kunnen slepen.



Overigens niet zo bijzonder. Scheepsmotoren draaien stukken langer, en dan écht zonder stoppen. Zeventien uren constant is een flutje. Weer een enigszins misleidende titel.Natuurlijk. Er staat niet bij hoeveel bunkers het beestje verstookt heeft, maar hij dat nooit allemaal mee kunnen slepen.Overigens niet zo bijzonder. Scheepsmotoren draaien stukken langer, en dan écht zonder stoppen. Zeventien uren constant is een flutje.

12-04-2021 10:22:26 Buick

Erelid

WMRindex: 1.104

OTindex: 273

Wnplts: amsterdam

@Emmo , maar er was maar 1 testcoureur en dan is 17 uur wel een beetje erg lang.

12-04-2021 10:31:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.135

OTindex: 27.255

@Buick : Dus je wilt zeggen dat de test meer voor de chauffeur was dan voor de wagen? Het artikel suggereert anders

12-04-2021 10:44:17 Buick

Erelid

WMRindex: 1.104

OTindex: 273

Wnplts: amsterdam

@Emmo , zoals ik het lees is er maar 1 coureur die 17 uur aan het sturen is.

12-04-2021 10:51:19 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.369

OTindex: 2.991

@Buick : Je hebt gelijk, zo lees ik het ook. Niettemin kan ik mij voorstellen dat tijdens het tanken ook de testcoureur werd vervangen. Het wordt niet vermeld omdat het bijzaak is, het gaat uiteindelijk enkel om de auto..

