Vernederde miss alsnog gekroond tot de mooiste van Sri Lanka

Pushpika De Silva is alsnog gekroond tot de mooiste getrouwde vrouw van Sri Lanka. De 31-jarige deelneemster aan de missverkiezing werd enkele dagen geleden publiekelijk vernederd, omdat ze vals zou spelen. Ze zou gescheiden zijn en haar kroontje werd van haar hoofd gerukt. Maar de leiding van de wedstrijd heeft haar nu gerehabiliteerd en officieel tot winnares uitgeroepen.



De finale van de jaarlijkse missverkiezing in de Sri Lankaanse hoofdstad Colombo eindigde in chaos. Toen deelneemster Pushpika De Silva (35.000 volgers op Instagram) werd verkozen tot winnares, brak backstage grote paniek uit. De Silva zou een gescheiden vrouw zijn en dat ligt in het conservatieve en multireligieuze Sri Lanka nog altijd gevoelig. Ook zou het strikt tegen de regels zijn.

Reacties

09-04-2021 23:18:31 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.087

OTindex: 77.768

Fijn dat het een vervolgverhaal is..

Da Silva is wel een heel Portugese naam. Vandaar haar 'blanke' huid..

Winnen - gediskwalificeerd worden - en dan weer winnen, ze maken er wel een chaos van. Maar grappig is het wel.

Het zijn / waren trouwens de verkiezingen van 2020



Laatste edit 09-04-2021 23:22

10-04-2021 00:05:51 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.059

OTindex: 2.964

Nieuw bij WMR: een feuilleton

10-04-2021 00:38:48 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.338

OTindex: 2.969





Mrs. Sri Lanka

Ze is zeker niet lelijk, maar om gekozen te worden tot de mooiste getrouwde vrouw van Sri Lanka? Dan moet de competitie toch wel behoorlijk lelijk zijn

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: