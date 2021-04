Reddingsteam vindt zeehondje op parkeerplaats

Gisteren kwam er een opmerkelijke oproep binnen voor Reddingsteam Zeedieren Nederland. In het Zeeuwse Brouwersdam werd er namelijk een zeehond gevonden, die wel heel ver van de zee was geraakt.Het dier was een parkeerterrein op gehupst in de gemeente Schouwen-Duiveland. Hij werd gevonden op de in- en uitrit. Het grijze zeehondje was waarschijnlijk onderweg naar de zee, maar raakte de weg kwijt. "Ze willen gewoon naar de zee toe, het maakt ze niet uit hoe. Voor hen is het geen probleem om over zo’n parkeerterrein te reizen", vertelt de organisatie aan EditieNL.Het grijze zeehondje maakte het goed. "Het beestje was helemaal in orde, hij mankeerde verder niks. Hij was gewoon even van het padje af." Het reddingsteam heeft het dier daarom na kort overleg snel teruggebracht naar de Noordzee, waar hij thuishoort.En dit was niet het eerste voorval van een verdwaalde zeehond. "Dit is al het tiende geval dit jaar. En ik vrees dat dit ook niet de laatste is." Ook kan dit beestje van geluk spreken, want niet ieder gevonden dier wordt levend aangetroffen. "Gisteren hadden we meerdere oproepen, eentje was er al dood. En vandaag hebben we helaas ook al vernomen dat er een overleden zeehondje is aangetroffen."De gekke weersomstandigheden van de afgelopen tijd en de groeiende zeehonden populatie spelen een rol in het toenemende aantal verdwaalde zeehonden, denkt de organisatie. "Je hebt meer zeehonden, dus hierdoor is een risico op meer voorvallen zeker aanwezig. We blijven daarom zeker onze ogen open houden."